Sassuolo, mossa De Zerbi: Duncan e Locatelli in campo a piede invertito

Contro la Roma, per il Sassuolo una mediana a 3. Magnanelli vertice basso, con Duncan e Locatelli rispettivamente a destra e sinistra.

In Sassuolo-Roma, Roberto De Zerbi ha scelto di schierare le sue due mezzali a piede invertito. Nel 433 (molto fluido) vistosi in campo, il tridente di centrocampo era così composto da Magnanelli vertice basso, Duncan a destra e Locatelli a sinistra. Gli esterni offensivi (Boga e Berardi) ricevevano in zona più defilata.

Lo scopo – riuscito sistematicamente – era quello di trovare le mezzali tra le linee, negli spazi intermedi chiamati “Half spaces”.