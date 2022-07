Il difensore del Sassuolo Erlic ha parlato dello Spezia, sua ex squadra che non dimenticherà

Martin Erlic, difensore del Sassuolo, in una intervista a Sport.hrt.hr ha parlato del suo addio allo Spezia.

LE PAROLE – «Lo Spezia avrà sempre un posto speciale per me, il mio cuore sarà sempre lì. Amo quel club e la loro gente, li ringrazio ancora una volta per tutto».