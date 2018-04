Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha detto la sua al termine del match contro il Sassuolo

La Fiorentina di Pioli, fino a due partite fa, stava offrendo un ottimo rendimento: 8 partite senza sconfitta, prima di avere la peggio sia contro la Lazio che, oggi, con il Sassuolo. Il tecnico della compagine gigliata ne ha parlato ai microfoni di Premium Sport: «La nostra non è stata, certamente, una grande partita: il ritmo del gioco non era quello che volevamo così come non abbiamo giocato con la lucidità necessaria».

Il tecnico della Viola, dunque, sposta il focus sul doppio giallo inflitto dal direttore di gara a Dabo: «Restare in 10 ci ha reso le cose molto più difficili, però abbiamo provato fino alla fine, creando anche qualche occasione. Non penso che sia una decisione corretta ammonire un calciatore, dopo 3 minuti di gioco, per un fallo piuttosto semplice». La Fiorentina, dopo la cavalcata delle scorse settimane, è apparsa piuttosto stanca mentalmente: «Mercoledì siamo usciti molto stanchi dal campo, in questo periodo i ragazzi hanno fatto uno sforzo importante. Ma mancano 4 partite al termine del campionato e abbiamo voglia di tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro: meritiamo di concludere positivamente la stagione. Nel prossimo turno c’è in programma una gara casalinga in cui potremo dimostrare che non siamo quelli che si sono visti oggi».