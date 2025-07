Sassuolo, parla Fabio Grosso: «Insieme ai ragazzi abbiamo fatto un campionato bellissimo, ci siamo meritati la promozione»

Sassuolo, Fabio Grosso: «Insieme ai ragazzi abbiamo fatto un campionato bellissimo, ci siamo meritati la promozione». Le dichiarazioni

Dal ritiro di Ronzone, Fabio Grosso ha aperto le porte del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport Insider, offrendo uno sguardo sincero e appassionato sulla nuova stagione neroverde. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Sono contentissimo di questo ritiro e lo sono perché lo abbiamo fatto con i ragazzi che l’anno scorso sono stati protagonisti di un campionato eccezionale. Un pezzo importante l’abbiamo perso, tra scadenze e prestiti tornati indietro, e due ragazzi bravi sono rientrati, Turati e Pinamonti. L’ossatura della squadra è quella che l’anno scorso ci ha permesso di fare un campionato strepitoso. Poi anche la società sa che dobbiamo integrarci e arricchirci, perché il livello che affronteremo è molto alto. Io mi fido del club, so che lo farà e lo farà nel modo giusto. Ci siamo parlati e siamo molto in sintonia. Sappiamo che il livello va alzato perché gli avversari hanno un livello più alto di quelli dell’anno scorso»

CESSIONI – «Non l’ho mai fatto, però mi sta dando uno spunto per essere migliore in futuro (ride, ndr). Noi abbiamo un grandissimo desiderio a partecipare a questo campionato, chi non ha queste sensazioni è giusto che vada da altre parti. Per me è una cosa determinante»

SERIE A– «Non credo di averlo detto così. Il senso è più vasto. Pronto non mi entusiasma. Mi piace tantissimo dire quello che ho appena detto, cioè che siamo stati bravissimi a meritarci una categoria stupenda e in questa categoria dobbiamo sentirci a nostro agio nei nostri obiettivi e in grado di poterli raggiungere. Questo è il senso di ‘adesso sono pronto’. Insieme ai ragazzi abbiamo fatto un campionato bellissimo, ci siamo meritati la promozione e l’accesso alla Serie A, un campionato bellissimo. Dentro di me sento sempre il desiderio di misurarmi, più che essere pronto. Misurarmi in una categoria bella e difficile, che ci metterà davanti a molte difficoltà. Però sì, siamo pronti per affrontare queste difficoltà»