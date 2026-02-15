Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»

Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato così dopo la vittoria con l’Udinese. Le dichiarazioni del tecnico post match di Serie A

In conferenza stampa dopo Udinese Sassuolo 1-2, Fabio Grosso ha parlato così.

ANALISI – «Non siamo stati bravissimi a conoscere le difficoltà all’inizio soprattutto per dei giri bassi. Molto meglio nella ripresa, tante cose positive all’interno della gara, fare quello che abbiamo fatto fino a oggi ce lo teniamo stretto ma come sempre ci sono cose belle e cose meno belle e cercheremo di andare a calcare su entrambe perché nella ripresa abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo fatto bene, al contrario della prima frazione quando con dei giri bassi abbiamo fatto una non bella prestazione».

PINAMONTI – «Era forse il momento più difficile della sua gara perché gli era capitata poco prima quell’occasione che era in 5 metri di fuorigioco e ha messo dentro tante caratteristiche che lui ha e che sa che può utilizzare con continuità, come l’assist e quel carattere e quella ferocia che può implementare in più situazioni. Lui ha le qualità di un giocatore importante, può salire sotto certi punti di vista, non è facile quando hai gli occhi addosso ma sono contento perché nel momento più difficile quella rabbia e quella cattiveria e quel gesto è stato più istintivo per la carica che gli aveva creato la gara e lo metterei da parte, sottolineerei la sua reazione e quella della squadra. La partita è cambiata perché abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche, subendo poco, soprattutto su questi cross ma ci siamo difesi con attenzione».

Lo riporta sassuolonews.net