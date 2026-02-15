Connect with us
Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»

2 ore ago

Grosso Inter Sassuolo

Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato così dopo la vittoria con l’Udinese. Le dichiarazioni del tecnico post match di Serie A

In conferenza stampa dopo Udinese Sassuolo 1-2, Fabio Grosso ha parlato così.

ANALISI «Non siamo stati bravissimi a conoscere le difficoltà all’inizio soprattutto per dei giri bassi. Molto meglio nella ripresa, tante cose positive all’interno della gara, fare quello che abbiamo fatto fino a oggi ce lo teniamo stretto ma come sempre ci sono cose belle e cose meno belle e cercheremo di andare a calcare su entrambe perché nella ripresa abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo fatto bene, al contrario della prima frazione quando con dei giri bassi abbiamo fatto una non bella prestazione».

PINAMONTI «Era forse il momento più difficile della sua gara perché gli era capitata poco prima quell’occasione che era in 5 metri di fuorigioco e ha messo dentro tante caratteristiche che lui ha e che sa che può utilizzare con continuità, come l’assist e quel carattere e quella ferocia che può implementare in più situazioni. Lui ha le qualità di un giocatore importante, può salire sotto certi punti di vista, non è facile quando hai gli occhi addosso ma sono contento perché nel momento più difficile quella rabbia e quella cattiveria e quel gesto è stato più istintivo per la carica che gli aveva creato la gara e lo metterei da parte, sottolineerei la sua reazione e quella della squadra. La partita è cambiata perché abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche, subendo poco, soprattutto su questi cross ma ci siamo difesi con attenzione».

Lo riporta sassuolonews.net

