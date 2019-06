Sassuolo, il Belgio Under 21 si allenerà al Mapei Football Center

Il Belgio Under 21 giocherà al Mapei Stadium e si allenerà a Sassuolo in vista dell’Europeo Under 21: le ultimissime

Grande attesa per l’Europeo Under 21 che si disputerà in Italia. Il Mapei Stadium ospiterà le partite del Belgio Under 21 nei gironi, l’ultima con l’Italia sabato 22 giugno, e la nazionale belga si allenerà in quel di Sassuolo.

E’ tutto pronto al Mapei Football Center per l’arrivo della Nazionale Under 21 del Belgio. Sarà infatti il nuovissimo quartier generale neroverde la sede del ritiro della Nazionale belga in occasione dell’imminente Europeo Under 21. L’allenamento di lunedì mattina 17 giugno presso il Mapei Football Center, dalle ore 10 alle ore 11,30, sarà aperto al pubblico. A riferirlo è il sito ufficiale del Sassuolo.