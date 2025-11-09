 Sassuolo, Grosso analizza: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo. Matic importante per la nostra squadra»
Sassuolo, Grosso analizza: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo. Matic importante per la nostra squadra»

1 minuto ago

Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso parla del match: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo»

Fabio Grosso racconta il suo pensiero sul match: le parole del tecnico del Sassuolo a DAZN prima dell’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE «Dobbiamo provare a fare una grande partita, sono sicuro che ci proveremo. Capiremo alla fine cosa stiamo stati capaci di fare. Fadera? Non ci sono premi o bocciature, sono solo scelte tecniche. Questa partita va riempita contro un avversario forte».

SUI SINGOLI – «Matic è carismatico, è importante per la nostra squadra. Alla fine di questa strada lunghissima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo».

