Sassuolo, Grosso analizza: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo. Matic importante per la nostra squadra»

Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso parla del match: «Dobbiamo provare a fare una grande partita, noi ci proveremo»

Fabio Grosso racconta il suo pensiero sul match: le parole del tecnico del Sassuolo a DAZN prima dell’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE – «Dobbiamo provare a fare una grande partita, sono sicuro che ci proveremo. Capiremo alla fine cosa stiamo stati capaci di fare. Fadera? Non ci sono premi o bocciature, sono solo scelte tecniche. Questa partita va riempita contro un avversario forte».

SUI SINGOLI – «Matic è carismatico, è importante per la nostra squadra. Alla fine di questa strada lunghissima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo».

