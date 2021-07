Sassuolo, lady Berardi: «Ora deve spiccare il volo, merita una grande squadra»

La moglie di Domenico Berardi parla del futuro dell’esterno fresco campione d’Europa con l’Italia

Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi, in una intervista a QS ha parlato del futuro dell’esterno del Sassuolo fresco campione d’Europa con l’Italia.

EUROPEO – «Le ho viste tutte da casa tranne la finalissima, abbiamo un bambino di pochi mesi, non me la sono sentita di abbandonarlo. Ma per Wembley ho fatto un’eccezione. Il momento più emozionante? Quando Domenico ha calciato il rigore, avevo un buon presentimento ma non me la sono sentita di guardare».

TOP CLUB – «Per lui è stato un buon Europeo, ha dimostrato il suo valore. Ha superato l’esame. Ora per lui è tempo di spiccare il volo, deve provare a giocare in una grande squadra che lotta per traguardi importanti. Cambiare aria, misurarsi con grandi campioni, penso lo possa aiutare a crescere ancora di più».