Sassuolo Pisa LIVE: cronaca, sintesi, tabellino e moviola

Sassuolo Pisa 1-1 LIVE: inizia la ripresa!
Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui
Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 2025/26: calcio d’inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match:
SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA
52′ OCCASIONE SASSUOLO – Pinamonti raccoglie uno splendido filtrante in area ma spreca un’occasione d’oro. Il tiro basso era diretto all’angolino di sinistra ma il portiere con un intervento strepitoso ha respinto la sfera.
INIZIA LA RIPRESA
FINE PRIMO TEMPO
2′ di recupero
6′ GOL SASSUOLO – Il pallone carambola fuori area sui piedi di Matic che senza pensarci tanto spara un siluro all’angolino basso di destra. Pallone fuori dalla portata di Semper.
4′ GOL PISA – Nzola parte, ferma la sua rincorsa, guarda fino all’ultimo i movimenti di Arijanet Muric e infine lo buca nel sette di destra.
INIZIA LA SFIDA!
FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Thorsvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: Satallino, Zacchi, Doig, Volpato, Cheddira, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pierini.
PISA (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Aebischer, Piccinini, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
A disposizione: Leris, Hojholt, Meister, Andrade, Buffon, Vural, Scuffet, Coppola, Moreo, Albiol, Denoon, Maucci, Bonfanti, Lorran.
Formazioni ufficiali Sassuolo Pisa, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A
