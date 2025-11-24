 Sassuolo Pisa LIVE: cronaca, sintesi, tabellino e moviola
Connect with us

Sassuolo News

Sassuolo Pisa 1-1 LIVE: inizia la ripresa!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

pallone

Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui

Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 2025/26: calcio d’inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match:

SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA

52′ OCCASIONE SASSUOLO – Pinamonti raccoglie uno splendido filtrante in area ma spreca un’occasione d’oro. Il tiro basso era diretto all’angolino di sinistra ma il portiere con un intervento strepitoso ha respinto la sfera.

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

2′ di recupero

6′ GOL SASSUOLO – Il pallone carambola fuori area sui piedi di Matic che senza pensarci tanto spara un siluro all’angolino basso di destra. Pallone fuori dalla portata di Semper.

4′ GOL PISA – Nzola parte, ferma la sua rincorsa, guarda fino all’ultimo i movimenti di Arijanet Muric e infine lo buca nel sette di destra.

INIZIA LA SFIDA!

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Thorsvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizioneSatallino, Zacchi, Doig, Volpato, Cheddira, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pierini.

PISA (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Aebischer, Piccinini, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
A disposizioneLeris, Hojholt, Meister, Andrade, Buffon, Vural, Scuffet, Coppola, Moreo, Albiol, Denoon, Maucci, Bonfanti, Lorran.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Sassuolo News

Formazioni ufficiali Sassuolo Pisa, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

24 Novembre 2025

By

Domenico Berardi
Continue Reading

Sassuolo News

Sassuolo, Grosso: «Quel giocatore sono sicuro che può ancora crescere. Sulla squadra dico…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

23 Novembre 2025

By

Fabio Grosso
Continue Reading