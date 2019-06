Sassuolo, può sfumare Traoré: si inserisce il Cagliari

Hamed Junior Traoré lascerà l’Empoli. La Juventus lo ha in pugno ma potrebbe non girarlo al Sassuolo: le ultime

Salta un affare in sinergia tra Juventus e Sassuolo? I due club stanno parlando del futuro di Hamed Traoré ma il Cagliari nelle ultime ore si sarebbe inserito e starebbe provando a mettere i bastoni fra le ruote ai neroverdi.

I rossoblù lasceranno andare Barella e pensavano a Krunic per rimpiazzarlo ma il blitz del Milan ha spiazzato il Cagliari che ora pensa a Traoré. Possibile affare in sinergia tra rossoblù e bianconeri per il classe 2000.