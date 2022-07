Sassuolo, Scamacca assente nella prima amichevole stagionale: indizio di mercato?

L’attaccante del Sassuolo Scamacca non ha preso parte alla prima amichevole stagionale dei neroverdi: indizio di mercato sul trasferimento al PSG?

Gianluca Scamacca non ha preso parte alla prima amichevole stagionale del Sassuolo contro il Real Vicenza. Seppure presente in panchina, l’attaccante non è presente in distinta.

Un’assenza che potrebbe essere un indizio di mercato sull’ormai sempre più probabile trasferimento di Scamacca al PSG.