Scamacca Milan, il bomber neroverde per aspettare Ibra: il piano

Calciomercato Milan: Scamacca per aspettare Ibrahimovic. I rossoneri tornano con decisione sul bomber del Sassuolo

A maggior ragione dopo la decisione di operarsi di Ibrahimovic, il Milan è a caccia di un nuovo centravanti per la stagione 2022-23 (discorso Origi a parte). Il nome di Gianluca Scamacca ovviamente cattura le maggiori attenzioni, anche se il dialogo con il Sassuolo sinora ha portato solo dei piccoli passi avanti, ma ora si entra nella fase decisiva. Tutti i segnali portano in questa direzione.

Maldini e Massara avrebbero dovuto incontrarsi con Carnevali a fine campionato ma per ora il summit non sarebbe ancora avvenuto ed è calato il silenzio. La sensazione è che le parti siano entrate nella fase più delicata, considerato che il Sassuolo continua a valutare il suo attaccante oltre i quaranta milioni di euro.Da tempo i dirigenti rossoneri hanno proposto di inserire nell’affare alcuni giovani di prospettiva come Brescianini (ora al Monza), Colombo (reduce dal prestito alla Spal), Daniel Maldini e il goleador della Primavera Nasti. Il manager degli emiliani si è riservato di dare una risposta sul gradimento tecnico di questi giovani milanisti. Ea breve si attende la svolta, in un senso o nell’altro.