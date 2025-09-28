Scaroni: «Stadio? Credo che domani il Comune prenderà una decisione saggia per il calcio italiano». Le dichiarazioni del presidente del Milan

Vigilia di un giorno cruciale, forse quello decisivo, per il futuro dello stadio di Milano. Domani, il Consiglio Comunale è chiamato a esprimersi su un progetto che da anni tiene banco, e il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione, esprimendo una fiducia che suona anche come un appello alla responsabilità.

Per Scaroni, la votazione di domani rappresenta la potenziale conclusione di un percorso iniziato molto tempo fa, un momento chiave non solo per Milan e Inter, ma per l’intero sistema calcistico nazionale. «Domani è la fine mi auguro di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa, credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà una decisione saggia per i due club e per il calcio italiano. Un passaggio fondamentale che mi auguro che domani avverrà».

Il presidente ha poi risposto con fermezza ai dubbi sollevati sulla trasparenza delle proprietà dei club, un tema che ha alimentato il dibattito nelle ultime settimane. Scaroni ha chiarito senza esitazioni la posizione del Milan. «Per quanto riguarda il Milan è molto semplice. Il Milan è di proprietà di RedBird che è di proprietà del signor Gerry Cardinale che vediamo spesso e che conosciamo un po’ tutti. Il tema della trasparenza non riesco a capirlo. Per quanto riguardo l’Inter parleranno loro, ma la loro situazione è analoga alla nostra».

Infine, ha ribadito la sua convinzione in un esito positivo, sottolineando le conseguenze disastrose che un eventuale stop al progetto comporterebbe. Le sue parole sono un monito sulle enormi responsabilità in gioco. «Siamo fiduciosi perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti: squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo». Un messaggio forte e chiaro: bloccare il nuovo stadio significherebbe danneggiare un intero sistema, una responsabilità che, secondo Scaroni, nessuno dovrebbe voler assumere.