Scaroni debutta in Lega: «Presto arriverà il nuovo ad Milan»

Il debutto di Scaroni in Lega, le parole del presidente del Milan nell’assemblea odierna che riguarda gli sponsor per il triennio 2018-2021

Esordio a sorpresa in ambito istituzione per Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan. Il nuovo numero uno dei rossoneri dopo la precedente gestione societaria facente riferimento Yonghong Li non era atteso per l’assemblea di Lega Serie A odierna avente per oggetto in questione gli sponsor del campionato e la suddivisione dei proventi tra le squadre. Questa mattina il debutto di Scaroni in Lega Serie A, visto che Marco Fassone è decaduto dal ruolo di consigliere, accolto da un applauso in assemblea, che ha parlato del nuovo ruolo da presidente del Milan: «Adesso sono qui, è un impegno non da poco, nella vita ne ho fatte di tutti i colori. Mi auguro presto arriverà l’amministratore delegato» il riferimento di Scaroni al ruolo di Ad per il Milan dopo la smentita ufficiale dell’Arsenal su Ivan Gazidis.

L’assemblea di Lega Serie A odierna ha al centro gli accordi di sponsorizzazione per il triennio 2018-2021 e la distribuzione dei relativi proventi. Sarà molto probabilmente ancora Tim il brand che affiancherà la Serie A proseguendo una linea di continuità che dura dal 1998. L’offerta da circa 15 milioni di euro a stagione, comprensiva anche del campionato Primavera, sembra al momento la favorita rispetto a quella di Samsung. Per la Coppa Italia, invece, in pole c’è Trenitalia con una sponsorizzazione da 5 milioni di euro l’anno, mentre i diritti per l’estero dovrebbero andare all’agenzia Isg.