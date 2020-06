Scaroni: «Rangnick? Per il momento fiducia in Pioli e Maldini ma decide Gazidis»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato dello stadio e del futuro del club rossonero. Le sue parole

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato su Radio Rai 1, sviscerando diversi argomenti. Dal nuovo stadio al Fair Play Finanziario passando per il futuro di Pioli e Maldini. Ecco le sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA – «Speravo in una ripartenza più dolce, speravo che le gare di Coppa Italia venissero giocate ad agosto. Due gare così, con tanta adrenalina, messe subito dopo una lunga sosta sono stressanti. Alla fine è venuto fuori un compromesso, il 12 giugno, resto ottimista. Noi speriamo di arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia, altrimenti ci proveremo con il campionato. In Lega siamo compatti sulla ripartenza».

RANGNICK – «Per il momento abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini, non so se arriverà Rangnick. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati».

UEFA – «C’è stata una grande riduzione dei corsi e abbiamo fatto un grande sforzo per questo. Gazidis si è concentrato su questo, nel futuro giocatori giovani con prezzi ragionevoli, non vogliamo prendere altre legnate dall’Uefa. Noi pensiamo ad aumentare i ricavi e a contenere i costi e dopo un lungo periodo di crisi mi sembra utopico pensare che la rinascita possa avvenire velocemente».

IBRA – «Spero di rivederlo presto qui a Milano, ho letto delle notizie confortanti dalla Svezia sul suo rientro».

STADIO – «Per noi è una priorità e spero di avere presto delle notizie positive. Lo stadio non è un monumento storico, noi conserveremo le vestigia del Meazza, non sparirà dalla geografia milanese, ma costruiremo uno stadio adatto ai nostri tempi. Avere due grandi azionisti che vogliono costruire lo stadio più bello del mondo mi sembra un miracolo».