Patrik Schick si è detto ottimista in vista di Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League

Patrik Schick è l’uomo del momento in casa Roma, autore di due gol nelle ultime due partite. Il centravanti ceco ne ha parlato così al Match Program della società: «Periodo complicato alle spalle? Spero di sì, ho passato momenti difficili ma ora sono felice di aver finalmente fatto due gol. Ora sono più tranquillo, ho lavorato tanto e insieme alla condizione è venuto il gol». La causa della stagione travagliata? «Il problema maggiore è stato l’infortunio. Quando sei infortunato, non puoi fare nulla, solo terapia, non puoi andare in campo e sei fuori dal gruppo dei compagni».

Lo Schick ritrovato è anche merito dell’intesa con l’altro centravanti, Edin Dzeko: «Sì è vero, contro il Chievo sono andati in gol tutti gli attaccanti. Stiamo prendendo confidenza per giocare insieme». Poi il focus del discorso si sposta, inevitabilmente, su Roma-Liverpool: «Alla fine abbiamo visto che dietro non sono così forti come in attacco. Abbiamo la possibilità di fare tre gol in casa. Dobbiamo andare in campo senza paura, con grande cattiveria e grande coraggio». Fioretto in caso di gol qualificazione mercoledì? «Mi potrei tagliare i capelli cortissimi».