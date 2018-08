Il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato le prime due gare della prima giornata di Serie A nel suo editoriale sul Corriere della Sera

Il giornalista Mario Sconcerti sul sito del Corriere della Sera nel suo editoriale ha voluto commentare i due anticipi della prima giornata di Serie A andati in scena ieri. Le vittorie di Napoli e Juventus rispettivamente in trasferta contro Lazio e Chievo hanno dato i primi segnali al campionato. Sconcerti ha affermato di aver visto giocare molto bene Cristiano Ronaldo, all’esordio con la maglia bianconera, che, secondo il giornalista, ha un’attitudine alla fatica e all’impegno anche nei movimenti più semplici, affrontando ogni gara sempre con serietà e professionalità.

Giudicare uno come Ronaldo nella partita di tutti i giorni, è diverso rispetto alle imprese che hanno contraddistinto la sua carriera. Il fuoriclasse portoghese, prosegue il noto giornalista, non ama essere un centravanti d’area, ma una «punta universale», uno che fa tutto, si muove, costruisce il gioco anche in solitaria. In generale, secondo Sconcerti, quella vista ieri è una buona Juventus che contro un avversario sulla carta semplice a volte è caduta in qualche distrazione rischiando più del dovuto, ma nel complesso non c’è stata partita.

Sul posticipo serale tra Lazio e Napoli, Sconcerti afferma di aver visto la squadra partenopea solida e pericolosa grazie ad un centravanti di livello come Milik. Complimenti, dunque, ad Ancelotti che ha mantenuto anche vecchi aspetti della squadra, come il fraseggio tra i giocatori, raccogliendo già i primi tre punti della stagione.