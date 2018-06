Scontri Liverpool-Roma: alla società giallorossa è stata inflitta una multa di 50mila euro e vietata la prima trasferta europea della prossima stagione ai propri sostenitori

Scontri Liverpool-Roma: in riferimento ai disordini avvenuti attorno ad Anfield lo scorso 24 aprile, che portarono al grave ferimento del tifoso ‘red’ Sean Cox, la Uefa ha deliberato il divieto di trasferta ai tifosi giallorossi per la prima trasferta di Champions League della stagione a venire. Come deliberato, la società capitolina sarà sotto osservazione con i propri tifosi per i prossimi due anni e, in caso di recidività, il divieto di trasferta potrà essere esteso a due partite. Inoltre l’organo calcistico europeo ha inflitto alla Roma una multa di 50mila euro.

Il 24 aprile scorso, in occasione della semifinale d’andata di Champions League, attorno ad Anfield si verificarono tafferugli tra tifosi inglesi e romanisti: durante gli scontri, il 53enne tifoso del Liverpool, Sean Cox, rimase gravemente ferito finendo in coma. Le condizioni di Cox, attualmente ricoverato in Irlanda, suo paese di origine, non accennano a migliorare, e il tifoso permane tutt’ora in stato di coma.