Scudetto Inter LIVE: le reazioni dei giocatori

Con il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, può esplodere la festa in casa Inter. I nerazzurri conquistano lo scudetto numero 19 della loro storia. Queste le reazioni dei calciatori attraverso i propri social.

«Il sogno è diventato realtà». Il post di Lukaku, grande eroe di questo scudetto, che ha ringraziato anche i tifosi interisti.

Anche Christian Eriksen e Achraf Hakimi festeggiano il loro primo scudetto con l’Inter.

Campioni D'Italia🏆

This is my team! Forza Inter ⚫️🔵@Inter pic.twitter.com/UdklLYtu7Z

