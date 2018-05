Varriale attacca la Juventus: «Ombre sullo scudetto»

Dopo le polemiche feroci su Inter-Juventus, nuova bagarre sugli arbitri: ecco il duro commento del giornalista Enrico Varriale su Juve-Bologna e il mancato rosso a Daniele Rugani

Juventus-Bologna, altre accuse ai bianconeri dopo l’arbitraggio di Orsato nella sfida con l’Inter. Grande bagarre sul mancato rosso sventolato a Daniele Rugani in occasione del fallo da rigore al 20′ per lo 0-1 rossoblu. Enrico Varriale, noto giornalista Rai, ha commentato così l’operato arbitrale: «Una Juventus Stanca e poco brillante batte soffrendo un incerottato Bologna, che va in vantaggio e, sul pari, colpisce un palo. Pure oggi prevedibili polemiche per la non espulsione di Rugani davvero inspiegabile da regolamento».

Continua Enrico Varriale tramite il proprio profilo Twitter, parlando di ‘ombre sullo scudetto’ bianconero legate alle decisioni arbitrali delle ultime giornate nel corso dello scontro scudetto con il Napoli: «Ma Irrati tiene in tasca il cartellino rosso. Per la 2a partita consecutiva la Juventus da regolamento, doveva restare in 10. Poi magari avrebbe vinto lo stesso le 2 sfide con l’Inter e il Bologna, ma sul settimo scudetto consecutivo dei bianconeri pesa questa ombra, visto che agli altri i Cartellini rossi li mostrano».

