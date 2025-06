Seattle Sounders-PSG: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lumen Field la sfida del Mondiale per Club Seattle Sounders-PSG: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Sounders-PSG. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Seattle Sounders (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Kim Kee-Hee, Tolo; C. Roldan, Vargas; Ferreira, Rusnak, Kent; Musovski. Allenatore: Schmetzer.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Ramos, Doue. Allenatore: Enrique.

Orario e dove vederla in tv

Sounders-PSG si gioca alle ore 21:00 di lunedì 23 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa gratuitamente in streaming su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.