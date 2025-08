Sebastiano Esposito verso Cagliari: prestito con diritto di riscatto, si avvicina la chiusura con l’Inter

Sebastiano Esposito sempre più vicino al Cagliari: i rossoblù trattano con l’Inter, ecco la formula per convincere i nerazzurri

Sebastiano Esposito sta per lasciare nuovamente l’Inter per continuare la sua carriera in Serie A. Dopo il prestito a Empoli, concluso con la retrocessione della squadra, l’attaccante nerazzurro è vicino a un accordo con il Cagliari.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’intesa con il club sardo è molto vicina e la formula dell’operazione dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari prenderà Esposito in prestito per un anno, con la possibilità di riscattarlo al termine della stagione. I dettagli economici non sono ancora stati resi noti.

Esposito avrà buone possibilità di giocare titolare nel Cagliari, cosa che al momento sarebbe difficile all’Inter, dove la concorrenza in attacco è elevata con nomi come Lautaro Martinez, Thuram e l’eventuale arrivo di Lookman. Al Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, potrà mettere in mostra la sua duttilità tattica, giocando sia da seconda punta — il suo ruolo naturale — sia da falso nove, come già sperimentato nella scorsa stagione a Empoli.

Nel corso della stagione 2022-2023 con l’Empoli, Esposito ha collezionato 37 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 10 gol e fornendo 2 assist. Nonostante il buon rendimento personale, la squadra è retrocessa in Serie B.

Dopo il ritorno dall’esperienza toscana, Esposito ha partecipato al Mondiale per Club con l’Inter, giocando quattro partite senza segnare, ma acquisendo esperienza in una competizione internazionale.

Adesso è pronto a ripartire con il Cagliari, cercando di dimostrare ancora una volta il suo valore in Serie A e consolidare il suo percorso di crescita.