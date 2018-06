Caos seconde squadre: sei club di Serie A chiedono lo slittamento

Torino, Juventus, Roma, Atalanta, Napoli e Inter preferirebbero iniziare nel 2019 con questo nuovo progetto ma la Figc non sembra propensa a cambiare idea

Dopo un entusiasmo generale, è arrivato il momento delle riflessioni. Sei squadre si serie A avrebbero infatti chiesto alla FIGC di far slittare al prossimo anno l’ingresso delle seconde squadre in Serie C. I club in questione sono i più importanti a livello di settore giovanile (Toro, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Juventus) e sono pronte ad esprimere quantomeno il proprio disappunto riguardo alla modalità e alla designazione molto confusa del regolamento, oltre che ai parametri e al clima ostile da parte della Lega di Serie B.

Tuttavia, sembra che la Federcalcio a non indietreggiare e quindi le Squadre B potrebbero partire già dalla prossima stagione nonostante tutte le criticità del caso e l’ambiente poco amichevole nei loro confronti. Il problema temporale è marginale secondo la Figc che quindi è fortemente intenzionata a confermare la propria decisione, pur ascoltando le voci dei club dissenzienti. Tra l’altro il campionato di Lega Pro, come spesso accade, avrà diversi buchi nell’organico di partenza. E le squadre B serviranno anche a colmare una griglia di partenza che rischia di essere vuota in molti punti. Inoltre per ogni seconda squadra iscritta, la Lega Pro avrà 1,2 milioni di euro di contributi. Per ora quindi la partenza non sembra a rischio, ma visto che i club che portano avanti questa mozione sono tra i favoriti nel ripescaggio, la Lega dovrà tenere conto delle loro perplessità.