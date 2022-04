Seedorf: «Italia fuori dal Mondiale? Non me l’aspettavo ma dico questo». Le parole del centrocampista del Milan

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di Rai Sportsull’esclusione dell’Italia dal Mondiale in Qatar:

«Fa male, non me l’aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni».