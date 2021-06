Sergio Oliveira Fiorentina, c’è l’accordo: ora si deve convincere il Porto

La Fiorentina ha trovato l’accordo per Sergio Oliveira: il portoghese ha accettato l’offerta ma resta da convincere il Porto

La Fiorentina vuole regalare i primi colpi di mercato a Gennaro Gattuso. Dopo il passo avanti per Gonzalez (22 milioni più bonus offerti allo Stoccarda) si tenta la stoccata decisiva per Sergio Oliveira, centrocampista del Porto e giustiziere della Juventus in Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, accordo trovato per 3 milioni di euro per quattro anni ma il Porto spara alto: chiesti 20 milioni, con l’offerta della Fiorentina ferma a 12.