Sergio Ramos: «Adattarsi alla vita di Parigi è stato difficile». Le dichiarazioni del difensore del PSG

Sergio Ramos ha parlato ai canali ufficiali del PSG della sua prima stagione coi transalpini.

Queste le sue parole: «Ho trascorso solo poche ore con la maglia del PSG al mio miglior livello di forma. Non vedo l’ora di tornare in campo e mostrare tutto il calcio che mi è rimasto con la mia nuova squadra. Soprattutto all’inizio era difficile adattarsi. Ho passato molti anni in un altro club, avevamo tutto sotto controllo, la casa, lo staff, la tua squadra, i quattro bambini, le scuole. Non è stato facile fare un cambiamento così grande in una città spettacolare come Parigi. Abbiamo lottato per trovare una casa. L’adattamento in squadra è stato molto buono perché conoscevo già alcuni giocatori. Ci sono molti giocatori latini che già conoscevo e anche giocatori francesi come Kimpembe e molti altri che vengono da qui. L’adattamento è stato molto buono e in questo è vero che ho avuto una possibilità».