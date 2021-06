Sergio Ramos non rinnoverà con il Real Madrid, ora è ufficiale, e così la storia d’amore tra il difensore e il club giunge al termine. Dopo la notizia, a omaggiare lo spagnolo è stato Mesut Ozil, suo ex compagno di squadra in Blancos, sul proprio profilo Twitter.

«La più grande leggenda nella storia del club sta lasciando il Real Madrid. Ti auguro il meglio per il tuo prossimo viaggio, fratello. Ricordo ancora con tanto amore il tempo che ho passato insieme a Madrid».

The biggest legend in the club's history is leaving @realmadrid. All the best on your next step, my bro. Still look back so fondly on our time spent together in Madrid 🤍 #theBestCBever @SergioRamos pic.twitter.com/FXbzwrjQvn

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 16, 2021