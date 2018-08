Sergio Ramos si inchina di fronte a Paolo Maldini – VIDEO

Sergio Ramos mima il gesto del cappello di fronte alla leggenda Paolo Maldini al termine del Trofeo Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Milan: il video fa il giro del web

Una questione di rispetto, ma probabilmente anche e soprattutto di stima: Sergio Ramos che si inchina al cospetto di un mito come Paolo Maldini. È successo ieri nel corso della premiazione del Trofeo Santiago Bernabeu, vinto per 3 a 1 dai padroni di casa del Real Madrid contro il Milan. Una partita quasi di fine estate, l’ultima prima di iniziare a fare sul serio, che non ha lasciato insoddisfatti i tifosi rossoneri per la prestazione vista in campo, ma che comunque rappresentava niente più che una amichevole. Al termine della gara però, come in tutti i trofei che si rispettino, è stata consegnata ai vincitori la coppa.

A consegnarla, nella fattispecie, proprio Maldini, in tribuna in quanto rappresentante ufficiale ed alto dirigente milanista (da pochissimi giorni). Al momento della consegna della coppa da parte di Maldini a Ramos, capitano del Real, quest’ultimo ha visibilmente mimato – come si può notare anche dalle immagini che hanno immediatamente fatto il giro della rete – il gesto di togliersi il cappello di fronte all’ex capitano rossonero, praticamente una leggenda del calcio ed un modello di riferimento, come dichiarato in più occasioni anche dal giocatore spagnolo, per tutti i difensori.