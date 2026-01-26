Sergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso…

Sergio Ramos pronto a rilevare il Siviglia: trovato un accordo preliminare per l’acquisto della società. Tutti i dettagli

Il possibile ritorno di Sergio Ramos al Siviglia potrebbe assumere contorni del tutto inediti. Come rivelato da Manolo Aguilar su Carrusel Deportivo, il difensore avrebbe raggiunto un accordo di massima con un gruppo di azionisti del club andaluso per l’acquisizione della società. Nell’operazione è coinvolto anche Martin Ink, socio del giocatore e membro del gruppo Five Eleven Capital. Secondo la stampa spagnola, nelle ultime ore sarebbe emersa un’offerta vicina ai 450 milioni di euro.

Ramos e il suo team avranno ora un periodo di esclusiva per analizzare nel dettaglio la situazione economica del club e lavorare a un’intesa definitiva, come riportato da Cadena Ser. Un primo passo è stato compiuto, ma servirà tempo prima di arrivare a una decisione conclusiva. L’incontro chiave si è tenuto il 15 gennaio: il difensore ha discusso per oltre due ore con Pérez Solano, segretario del consiglio di amministrazione, e con gli azionisti del Siviglia, presentando sia l’offerta economica sia il progetto sportivo. La proposta ha lasciato un’impressione molto positiva per solidità e visione.

Il contesto societario del Siviglia, segnato da stagioni deludenti e risultati inferiori alle aspettative, ha spinto Ramos — attualmente svincolato — a valutare seriamente l’idea di assumere un ruolo di guida nel club che lo ha lanciato nel professionismo. Cresciuto nelle giovanili andaluse e protagonista in prima squadra tra il 2003 e il 2005 prima del passaggio al Real Madrid, il difensore è tornato a vestire la maglia del Siviglia nel 2023/24 dopo l’esperienza al PSG. Ora sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il club, questa volta da potenziale proprietario.

