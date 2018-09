Serie A 2018/2019: i numeri di maglia di tutte le squadre

Ecco i numeri di maglia di tutte le squadre della Serie A 2018/2019

La nuova stagione ha preso il via da settimane, e la Serie A ha già messo in archivio tre giornate. I tifosi delle varie società sono da tempo a caccia delle maglie dei propri beniamini. Sicuramente la più ambita è la 7 di Cristiano Ronaldo della Juventus, numero ceduto da Cuadrado, la quale ha battuto ogni record di vendita con numeri clamorosi.

Quello di Cuadrado non è l’unico caso di cambio numero nel corso del calciomercato. Il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero, difatti, ha costretto Mattia Perin a restituire il numero 19 per prendere la 22. Il neoacquisto del Torino, Simone Zaza, invece, dopo aver scelto la 91, ha deciso di prendere la numero 11, a seguito della partenza di Niang. Cambio di maglia anche per il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, che ha lasciato la 11 per prendere la numero 8, appartenuta a Rafinha, rientrato al Barcellona.

Ecco tutti i numeri di maglia della Serie A 2018/2019

ATALANTA:

1 Berisha, 3 Toloi, 4 Valzania, 5 Masiello, 6 Palomino, 7 Reca, 8 Gosens, 9 Cornelius, 10 Papu Gomez, 11 Freuler, 13 Bettella, 15 De Roon, 19 Dijmsiti, 20 Tumminello, 21 Castagne, 22 Pessina, 23 Mancini, 24 Rigoni, 30 Varnier, 31 Rossi, 33 Hateboer, 53 Ali Adnan, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 91 Zapata, 95 Gollini, 99 Barrow.

BOLOGNA:

1 Da Costa, 3 Gonzalez, 4 De Maio, 5 Pulgar, 6 Paz, 7 Orsolini, 8 Nagy, 9 Santander, 11 Krejci, 14 Mattiello, 15 Mbaye, 16 Poli, 17 Donsah, 18 Helander, 19 Valencia, 20 Avenatti, 22 Destro, 23 Danilo, 24 Palacio, 25 Corbo, 28 Skorupski, 29 Santurro, 30 Okwonkwo, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 33 Calabresi, 35 Dijks, 91 Falcinelli, 99 Pirana.

CAGLIARI:

1 Rafael, 2 Pajac, 3 Andreolli, 4 Dessena, 6 Bradaric, 8 Cigarini, 9 Cerri, 10 Joao Pedro, 12 Daga, 15 Klavan, 16 Aresti, 17 Farias, 18 Barella, 19 Pisacane, 20 Padoin, 21 Ionita, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Faragò, 25 Sau, 28 Cragno, 29 Castro, 30 Pavoletti, 33 Srna, 38 Caligara, 56 Romagna.

CHIEVO:

1 Semper, 2 Tanasjevic, 4 Rigoni, 5 Barba, 7 Garritano, 8 Radovanovic, 9 Stepinski, 10 Pucciarelli, 11 Leris, 12 Cesar, 13 Kiyine, 14 Bani, 15 Rossettini, 16 Seculin, 17 Giaccherini, 19 Juwara, 20 Djordjevic, 21 Burruchaga, 22 Obi, 23 Birsa, 25 Grubac, 27 Depaoli, 29 Cacciatore, 31 Pellissier, 40 Tomovic, 44 Jaroszynski, 47 Valjent, 55 Vignato, 56 Hetemaj, 66 Gaudino, 69 Meggiorini, 70 Sorrentino.

EMPOLI:

1 Provedel, 2 Di Lorenzo, 4 Brighi, 5 Veseli, 6 Zajc, 7 Mchedlidze, 8 Traore, 9 Rodriguez, 10 Bennacer, 11 Caputo, 13 Antonelli, 14 Romagnoli, 15 Polvani, 17 Lollo, 18 Acquah, 19 Jakupovic, 20 La Gumina, 21 Terracciano, 22 Maietta, 23 Pasqual, 26 Silvestre, 27 Untersee, 28 Capezzi, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 33 Krunic, 48 Ucan, 66 Mraz, 99 Fulignati.

FIORENTINA:

1 Lafont, 2 Laurini, 3 Biraghi, 4 Milenkovic, 5 Ceccherini, 6 Norgaard, 7 Eysseric, 8 Gerson, 9 Simeone, 10 Pjaca, 11 Mirallas, 14 Dabo, 15 Maxi Olivera, 16 Hancko, 17 Veretout, 18 Beloko, 19 Montiel, 20 Pezzella, 21 Sottil, 23 Cristoforo, 24 Benassi, 25 Chiesa, 26 Edimilson, 27 Graiciar, 28 Vlahovic, 31 Vitor Hugo, 33 Brancolini, 34 Diks, 67 Ghidotti, 69 Dragowski, 73 Meli, 77 Thereau, 98 Zekhnini.

FROSINONE:

2 Ghiglione, 3 Molinaro, 4 Vloet, 5 Gori, 6 Goldaniga, 8 Maiello, 9 D. Ciofani, 10 Soddimo, 11 Perica, 13 M. Ciofani, 14 Errico, 15 Ariaudo, 17 Zampano, 18 Dionisi, 19 Matarese, 20 Hallfredsson, 21 Sammarco, 22 Bardi, 23 Brighenti, 24 Cassata, 25 Capuano, 26 Terranova, 27 Salamon, 28 Ciano, 29 Campbell, 31 Besea, 32 Krajnc, 33 Beghetto, 57 Sportiello, 66 Chibsah, 88 Crisetig, 89 Pinamonti, 91 Iacobucci, 99 Ardaiz.

GENOA:

1 Marchetti, 2 Spolli, 3 Gunter, 4 Criscito, 5 Lisandro Lopez, 8 Romulo, 9 Piatek, 10 Lapadula, 11 Kouame, 14 Biraschi, 15 Mazzitelli, 17 Romero, 18 Rolon, 19 Pandev, 22 Lazovic, 23 Russo, 24 Bessa, 25 Vodisek, 26 Dalmonte, 30 Sandro, 32 Pereira, 33 Lakicevic, 39 Favilli, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 87 Zukanovic, 88 HIljemark, 97 Radu, 98 Zanimacchia.

INTER:

1 Handanovic, 2 Vrsaljko, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 7 Karamoh, 8 Vecino, 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita, 13 Ranocchia, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 16 Politano, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 23 Miranda, 27 Padelli, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 44 Perisic, 46 Berni, 77 Brozovic, 87 Candreva.

JUVENTUS:

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cristiano Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola.

LAZIO:

1 Strakosha, 3 Luiz Filipe, 4 Patric, 5 Lukaku, 6 Lucas, 7 Berisha, 8 Basta, 9 Rossi, 10 Luis Alberto, 11 Correa, 13 Wallace, 14 Durmisi, 15 Bastos, 16 Parolo, 17 Immobile, 19 Lulic, 20 Caicedo, 21 Milinkovic-Savic, 22 Caceres, 23 Guerrieri, 24 Proto, 25 Badelj, 26 Radu, 28 Milana, 30 Neto, 32 Cataldi, 31 Adamonis, 32 Cataldi, 33 Acerbi, 48 Filippini, 66 Jordao, 77 Marusic, 87 Lombardi, 96 Murgia.

MILAN:

2 Calabria, 4 Mauri, 5 Bonaventura, 7 Castillejo, 8 Suso, 9 Higuain, 10 Calhanoglu, 11 Borini, 12 Conti, 13 Romagnoli, 14 Bakayoko, 17 Zapata, 18 Montolivo, 20 Abate, 21 Biglia, 22 Musacchio, 23 Strinic, 25 Reina, 33 Caldara, 63 Cutrone, 68 Rodriguez, 77 Halilovic, 79 Kessié, 90 A. Donnarumma, 91 Bertolacci, 93 Laxalt, 99. G. Donnarumma.

NAPOLI:

1 Meret, 2 Malcuit, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian, 9 Verdi, 11 Ounas, 12 Contini, 13 Luperto, 14 Mertens, 17 Hamsik, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 21 Chiriches, 22 D’Andrea 23 Hysaj, 24 Insigne, 25 Ospina, 26 Koulibaly, 27 Karnezis, 30 Rog, 31 Ghoulam, 33 Albiol, 34 Younes, 42 Diawara, 95 Vinicius, 99 Milik.

PARMA:

1 Frattali, 2 Iacoponi, 3 Dimarco, 5 Stulac, 7 Da Cruz, 8 Deiola, 9 Ceravolo, 10 Ciciretti, 11 Munari, 13 Sierralta, 17 Barillà, 18 Gobbi, 20 Di Gaudio, 21 Scozzarella, 22 Bruno Alves, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 27 Gervinho, 28 Gagliolo, 32 Rigoni, 33 Dezi, 45 Inglese, 55 Sepe, 56 Bagheria, 57 Dimi, 58 Zommers, 59 Di Cesare, 60 Mastaj, 61 Scaglia, 62 Ramos, 63 Nocciolini, 64 Pelle, 65 Pinto, 66 Lescano, 67 Longo, 68 Frediani, 69 Golfo, 70 Vacca, 71 Carriero, 72 Calaiò, 77 Biabiany 88 Grassi, 95 Bastoni, 99 Baraye.

ROMA:

1 Olsen, 2 Karsdorp, 3 L. Pellegrini, 4 Cristante, 5 Juan Jesus, 6 Strootman, 7 Lor. Pellegrini, 8 Perotti, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 14 Schick, 15 Marcano, 16 De Rossi, 17 Under, 18 Santon, 19 Coric, 20 Fazio, 21 Gonalons, 22 Zaniolo, 24 Florenzi, 27 Pastore, 28 Bianda, 34 Kluivert, 42 Nzonzi, 44 Manolas, 45 Cardinali, 63 Fuzato, 77 Greco, 83 Mirante, 92 El Shaarawy.

SAMPDORIA:

1 Audero, 3 Andersen, 4 Vieira, 5 Saponara, 7 Sala, 8 Barreto, 10 Praet, 11 Ramirez, 14 Jankto, 15 Colley, 16 Linetty, 17 Caprari, 18 Leverbe, 19 Regini, 21 Verre, 22 Tavares, 24 Bereszyński, 25 Ferrari, 26 Tonelli, 27 Quagliarella, 29 Murru, 33 Rafael, 40 Stijepovic, 72 Belec, 92 Defrel, 95 Rolando, 99 Kownacki.

SASSUOLO:

2 Marlon, 3 Tripaldelli, 4 Magnanelli, 5 Lemos, 6 Rogerio, 9 Djuricic, 10 Matri, 11 Scamacca, 12 Sensi, 13 Peluso, 17 Sernicola, 18 Raspadori, 19 Odgaard, 20 Boga, 21 Lirola, 23 Magnani, 25 Berardi, 27 Boateng, 28 Satalino, 29 Trotta, 30 Babacar, 31 Ferrari, 32 Duncan, 34 Di Francesco, 38 Ferraresi, 39 Dell’Orco, 47 Consigli, 68 Bourabia, 73 Locatelli, 79 Pegolo, 98 Adjapong, 99 Brignola.

SPAL:

1 A. Gomis, 3 Djourou, 4 Cionek, 5 Esposito, 6 Missiroli, 7 Antenucci, 8 Valoti, 10 Floccari, 11 Moncini, 14 Bonifazi, 17 Poluzzi, 19 Kurtic, 22 Thiam, 23 Vicari, 24 Dickmann, 25 Everton, 27 Felipe, 28 Schiattarella, 29 Lazzari, 32 Milinkovic-Savic, 33 Costa, 37 Petagna, 43 Paloschi, 45 Nikolic, 77 Viviani, 90 Murano, 93 Fares, 97 Vitale, 99 Coulange.

TORINO:

1 Ichazo, 3 Lyanco, 5 Izzo, 6 Soriano, 7 Lukic, 8 Baselli, 9 Belotti, 11 Zaza, 14 Iago Falque, 15 Ansaldi, 19 Damascan, 20 Edera, 21 Berenguer, 23 Meite, 24 Moretti, 25 Rosati, 26 Bianchi, 27 Parigini, 28 Aramu, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 33 N’Koulou, 34 Ola, 36 Bremer, 39 Sirigu, 50 Kone, 51 Fiordaliso, 52 Butic, 53 Gilli, 80 Adopo, 88 Rincon, 99 Ferigra.

UDINESE:

1 Musso, 2 Wague, 3 Samir, 4 Opoku, 5 Ekong, 6 Fofana, 7 Pezzella, 8 Badu, 9 Vizeu, 10 De Paul, 11 Behrami, 13 Ingelsson, 14 Micin, 15 Lasagna, 16 Machis, 17 Nuytinck, 18 Ter Avest, 19 Larsen, 21 Pontisso, 22 Scuffet, 23 Pussetto, 38 Mandragora, 40 Gasparini, 72 Barak, 77 D’Alessandro, 88 Nicolas, 91 Teodorczyck, 98 Coulibaly, 99 Balic.