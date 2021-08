Serie A, DAZN potenzia i servizi: l’Agcom monitora. Le novità

Il primo weekend di Serie A è andato in archivio con i tanti problemi di DAZN nella trasmissione delle partite: le ultime

Il primo weekend di Serie A è andato in archivio: spettacolo in campo e sulle tribune, con il ritorno dei tifosi, ma da casa molte critiche e lamentele per i servizi offerti da DAZN. Come riportato dal Sole 24 Ore DAZN sta pensando di potenziare i servizi.

Possibile passaggio al digitale terrestre con il TV Box DAZN (una sorta di decoder) venduto a 140€ oppure appoggio su un operatore terzo (Tivusat) per immagini in 4k. L’Agcom fa sapere che monitorerà ogni mossa di DAZN.