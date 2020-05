Angelo Di Livio si oppone al proseguimento del campionato: queste le parole dell’ex centrocampista della Juve

Angelo Di Livio si oppone alla ripresa del campionato. Queste le parole dell’ex centrocampista della Juve.

«Per me non ha senso continuare questa stagione. È una situazione troppo grave con troppi morti. Che senso ha? Chi si permetterà di festeggiare lo scudetto con tutto quello che è successo? Guardiamoci in faccia ragazzi…»