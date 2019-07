Serie A, è l’estate dei bomber separati in casa: in ritiro con Inter, Juve e Roma attaccanti destinati all’addio

Un’estate a sudare in ritiro, come sempre. Un’estate dove, però, i bomber che stanno vivendo i primi giorni da “separati in casa” con i rispettivi club sono davvero tanti. Anche e soprattutto nelle grandi della Serie A.

Per un Icardi escluso da partitelle e lavori tattici a Lugano con l’Inter, infatti, c’è un Higuain da oggi al lavoro nella Juve di Sarri con minime possibilità di restare a Torino. E anche Dzeko, a Roma, è ormai sul piede di partenza…