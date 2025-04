FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELLA 33a GIORNATA - Calcio News 24

Serie A, ecco i NOSTRI CONSIGLI su questa giornata di campionato. Chi sorprenderà questo weekend?

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

LECCE – COMO

sabato 19 aprile, ore 15.00

Il Lecce ha spaventato la Juventus ma non è riuscito a guadagnarci nemmeno un punto e ora ne ha solo 2 di distanza dalla terzultima. Il Como è alla seconda vittoria consecutiva e punterà legittimamente al tris.

Lecce

Morente in ripresa: occasione per tornare al bonus che manca da oltre 10 giornate.

Como

In formissima, confermato Douvikas.

MONZA – NAPOLI

sabato 19 aprile, ore 18.00

E’ possibile che il Monza stia già lavorando per affrontare la prossima stagione in Serie B, inimmaginabile un risultato diverso da una vittoria netta del Napoli che non vuole assolutamente perdere terreno in classifica per giocarsela fino alla fine.

Monza

Rimane una delle sue migliori annate: dentro Kyriakopoulos.

Napoli

Potrebbe esserci finalmente il debutto da titolare, chance gigante per Marin.

ROMA – VERONA

sabato 19 aprile, ore 20.45

La Roma è reduce da due pareggi importanti, Juve e Lazio, e adesso conta di riprendere con le vittorie. Anche il Verona preferisce i pareggi ultimamente e ottenere il quarto consecutivo all’Olimpico probabilmente non dispiacerebbe.

Roma

Pisilli ultimamente poco impiegato, il mister potrebbe riproporlo in questo turno.

Verona

Titolarità confermata per Valentini che continua a fornire prestazioni di rilievo.

EMPOLI – VENEZIA

domenica 20 aprile, ore 15.00

L’Empoli non vince una partita di Serie A da inizio dicembre 2024 e questa potrebbe essere l’occasione migliore per ritrovare i 3 punti: di fronte ci sarà il Venezia che l’ha raggiunto in classifica dopo aver avuto la meglio sul Monza il turno scorso.

Empoli

Scommettiamo coraggiosamente sul ritorno al gol di Gyasi.

Venezia

Busio sembra in buona condizione, puntiamoci.

BOLOGNA – INTER

domenica 20 aprile, ore 18.00

Il Bologna ha perso il sanguinoso scontro diretto con l’Atalanta ed è scesa in quinta posizione. Ora contro l’Inter che si sta confermando tra le migliori squadre d’Europa sarà tosta ottenere punti, e la Lazio è dietro l’angolo…

Bologna

Contro l’Atalanta una delle peggiori prestazioni della stagione, pronto il riscatto di Miranda.

Inter

Darmian sembra programmato per non sbagliare mai.

MILAN – ATALANTA

domenica 20 aprile, ore 20.45

Sfida tra le più attese della giornata. 10 punti di distacco in classifica a favore dei bergamaschi eppure il Milan sembra partire leggermente in vantaggio nei pronostici, dopo il roboante 4 a 0 inflitto in trasferta all’Udinese.

Milan

Ci aspettiamo un suo squillo, Joao Felix non è ancora da bocciare.

Atalanta

Schierare Maldini è obbligatorio.

TORINO – UDINESE

lunedì 21 aprile, ore 12.30

Entrambi reduci da una sconfitta e appaiati in classifica, ma se il Torino prima di Como non perdeva da 6 turni, l’Udinese è arrivato alla quarta giornata consecutiva senza ottenere nemmeno un punto.

Torino

Errore contro il Verona già ampiamente superato: Milinkovic-Savic è tra le scelte migliori.

Udinese

Finora discreto, Lovric può dare qualcosa in più in questo finale.

CAGLIARI – FIORENTINA

lunedì 21 aprile, ore 15.00

Il Cagliari può ritenersi abbastanza al sicuro considerando le 6 lunghezze di distanza dalla zona pericolosa, ma rilassarsi troppo in anticipo è sconsigliabile e lunedì arriva la Fiorentina carica dopo il passaggio del turno in Conference.

Cagliari

Turno di riposo inaspettato, ora Luperto è a posto per altre 30 giornate…

Fiorentina

Sta lentamente tornando, Adli avrà minuti a sufficienza per cercare di incidere.

GENOA – LAZIO

lunedì 21 aprile, ore 18.00

Il Genoa di Vieira è tra le squadre più interessanti di questa stagione grazie a una solidità difensiva invidiabile, anche dalla Lazio stessa, che tra le grandi è quella che subisce nettamente di più con ripercussioni evidenti sulla classifica.

Genoa

Con Malinovskyi fuori causa la qualità dovrà mettercela Messias.

Lazio

Senza acciacchi Dia è una garanzia.

PARMA – JUVENTUS

lunedì 21 aprile, ore 20.45

Il Parma continua a pareggiare da più di un mese, ma guardando ancora più indietro ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 14 giornate. La Juventus con Tudor è ancora imbattuta, sta dando segnali incoraggianti, ma è obbligata a crescere ulteriormente.

Parma

Contro la Juve all’andata, Man aveva giocato una delle sue migliori partite del torneo…

Juventus

Con Tudor, Weah gioca a piede invertito: meno possibilità di assist ma più occasioni per il tiro.