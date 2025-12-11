Serie A femminile, un’altra italiana sceglie gli USA: Di Guglielmo verso San Diego. La Roma perde un pezzo da novanta

Lucia Di Guglielmo, pilastro della Roma e della Nazionale italiana, si appresta a lasciare la Serie A femminile per trasferirsi in NWSL sulle orme di Cantore e Boattin. Ai dettagli la trattativa con San Diego Wave

(di Mauro Munno) Si prospetta l’ennesimo trasferimento dalla Serie A femminile alla NWSL, il massimo campionato USA. Come appreso da CalcioNews24 Lucia Di Guglielmo, terzino della Roma e della Nazionale, è prossima a un trasferimento al San Diego Wave. La 28enne a gennaio si appresta a compiere lo stesso passo transoceanico che la scorsa estate avevano fatto le altre azzurre Sofia Cantore e Lisa Boattin, entrambe dalla Juventus. Tutte e tre le giocatrici condividono la medesima agenzia.

Confermata la recente tendenza del calcio italiano ad esportare le proprie migliori giocatrici nel campionato più scenografico al mondo: una fuga di talento che da una parte permette a queste atlete di confrontarsi in un contesto di altissimo livello, dall’altra impoverisce il nostro campionato. I club nostrani non sono in grado di competere economicamente con le offerte che arrivano da Oltreoceano.

Tegola per la Roma, prima in campionato con 5 punti di vantaggio dalle inseguitrici, che perde una delle sue calciatrici di maggior peso ed esperienza. Le giallorosse di Rossettini, appena eliminate dalla Champions League, dovranno gestire il contraccolpo e verosimilmente andare a sostituire Di Guglielmo