Serie A, Galliani: «Contrario alla sospensione definitiva della stagione»

Adriano Galliani si schiera contro lo stop definitivo della Serie A e dei campionati, proponendo la soluzione all’emergenza

Interpellato da AS in merito alla questione della possibile ripresa dei campionati, Adriano Galliani ha spiegato perché, secondo il suo parere, non si può fermare il calcio in via definitiva.

«Sono assolutamente contrario a una sospensione definitiva della stagione. Questa decisione causerebbe un dramma economico per tutti i club del mondo. Credo che la soluzione sia molto semplici: la stagione deve terminare prima del 31 dicembre e le prossime due si dovranno disputare nel 2021 e nel 2022. Non dobbiamo avere fretta di tornare in campo, l’importante è recuperare le partite. Un taglio degli stipendi è senza dubbio necessario. La mia formula è questa: abbiamo bisogno di una riforma internazionale per ridurre i salari in maniera coerente con i danni economici. Non è giusto chiedere ai calciatori più di quanto perdono i club».