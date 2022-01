Serie A, la Lega dice no allo stop. Torna l’incubo degli stadi chiusi?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, colloquio tra Gravina e il Premier Draghi. No allo stop del campionato, ma è possibile che si torni agli stadi senza tifosi

Riunione in Lega quest’oggi. Presente il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha riferito di una chiamata avuta con il Premier Draghi in merito al proseguimento del campionato.

Grande preoccupazione, con il numero uno della FIGC che ha ribadito di come sia complicato fermare la Serie A per ragioni di calendario. Per ora, tutti i club sono d’accordo nel proseguire con il regolare svolgimento della competizione, ma c’è un rischio: nel giro di 2 o 3 settimane, se i numeri non dovessero migliorare, potrebbe tornare ancora una volta l’incubo degli stadi a porte chiuse. Solo una possibilità per ora, ma da non scartare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.