Serie A le date dei possibili recuperi: l’Atalanta il 18 marzo, due ipotesi per Toro-Parma

La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare le date dei possibili recuperi delle partite di Serie A rinviate ieri

Quattro partite rinviate nel week-end di Serie A che ora dovranno trovare spazio nel fitto calendario stagionale. La Gazzetta dello Sport ipotizza che Atalanta-Sassuolo si giochi mercoledì 18 marzo: non è ufficiale, ma quasi scontata, anche perché l’unica possibile e comunque la più opportuna considerati gli impegni in Champions della squadra di Gasperini.

Due ipotesi per Toro-Parma. La prima il 4 marzo, la seconda soluzione potrebbe essere mercoledì 11 marzo, ma a quel punto sarebbe necessario modificare il calendario, anticipando a sabato 7 marzo il posticipo della ventisettesima tra Torino e Udinese. Mentre per Verona-Cagliari la data migliore per recuperare sembrerebbe quella dell’11 marzo.