Serie A, Napoli Cagliari 1-0: Anguissa decide al fotofinish, Conte può sorridere

Serie A, Napoli Cagliari 1-0: Anguissa decide la partita al Maradona al fotofinish, il tecnico Antonio Conte può sorridere

Il Napoli campione d’Italia inaugura la stagione casalinga allo stadio Diego Armando Maradona con una vittoria sofferta ma preziosa contro un Cagliari organizzato e combattivo. Nella seconda giornata di Serie A 2025-2026, gli uomini di Antonio Conte, tecnico leccese noto per la sua intensità tattica e la cura maniacale dei dettagli, hanno superato i sardi per 1-0 grazie a un gol allo scadere di André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese di grande fisicità e dinamismo.

Primo tempo: equilibrio e poche occasioni

Il match si apre con un Napoli propositivo, schierato con il 4-1-4-1 tipico di Conte, che punta a sfruttare la qualità di Kevin De Bruyne, fantasista belga dal piede raffinato, e la potenza di Scott McTominay, centrocampista scozzese abile negli inserimenti. Il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore e allenatore emergente, risponde con un 4-3-2-1 compatto, affidandosi alla solidità di Yerry Mina in difesa e alla vivacità di Sebastiano Esposito in attacco.

Le prime occasioni arrivano a metà frazione: Lucca, centravanti alto e potente, sfiora il vantaggio in acrobazia, mentre i rossoblù si rendono pericolosi con un colpo di testa di Matteo Prati, giovane regista dal futuro promettente. Il portiere sardo Elia Caprile si distingue con interventi decisivi, in particolare su McTominay poco prima dell’intervallo.

Secondo tempo: pressing azzurro e beffa finale per i sardi

Nella ripresa il Napoli alza il ritmo, ma il Cagliari resiste con ordine. L’ingresso di Alessandro Buongiorno, difensore centrale dal fisico imponente, dà nuova spinta ai padroni di casa. Gli ospiti sfiorano il colpo grosso al 74’ con Michael Folorunsho, ma la conclusione termina alta.

Quando il pareggio sembra scritto, al 90’+5 arriva l’episodio decisivo: cross preciso di Buongiorno e inserimento vincente di Anguissa, che di testa batte Caprile e fa esplodere il Maradona.

Analisi e prospettive

Il Napoli conferma solidità e mentalità vincente, mantenendo l’imbattibilità e dimostrando di saper trovare soluzioni anche nei momenti più complessi. Il Cagliari, pur sconfitto, esce a testa alta: la squadra di Pisacane ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, qualità fondamentali nella corsa salvezza.

Con questa vittoria, i partenopei restano nelle zone alte della classifica, mentre i sardi dovranno cercare punti preziosi nelle prossime sfide dirette.