Pagelle Parma Milan, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Parma Milan, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-2 e valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026
Il Milan si butta via in questo anticipo del sabato sera. In vantaggio per 2-0 dopo poco più di mezz’ora, i rossoneri subiscono la rimonta dei Ducali e dicono addio ai sogni di primo posto solitario. Questi i voti:
PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Ndiaye 4.5 (46′ Troilo 6.5), Valenti 6.5, Britschgi 6.5; Delprato 7, Bernabè 7 (80′ Hernani s.v.), Keita 6.5, Sorensen 6.5, Lovrik 6.5 (69′ Valeri s.v.); Cutrone 6.5 (90’+2 Cremaschi s.v.), Pellegrino 6.5.
MILAN (3-5-2): Maignan 7; De Winter 6 (87′ Athekame s.v.), Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6, Fofana 5.5, Modric 6, Ricci 5.5 (71′ Pulisic 5), Estupiñán 4 (71′ Bartesaghi 5.5); Leao 6.5, Nkunku 5 (60′ Loftus-Cheek 6).
