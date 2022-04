Serie A, per Impallomeni «è un campionato pieno di trappole. Direzione di gara di Juve Inter non positiva. Il Napoli è forte»

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha analizzato la Serie A dopo Juventus Inter. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio.

JUVE INTER – «La Juve avrebbe meritato molto di più, ma l’Inter ha fatto una partita stoica, premiata da variabili a suo favore. Si è capito da subito che la giornata era favorevole. L’episodio del rigore ha inciso, poi anche la difesa. Nonostante una delle sue migliori partite, la Juve non segna e non vince. Vista l’Inter di ieri sembra difficile che possa vincere lo Scudetto, ma conterà più vincere che giocare bene. E anche la Juve deve stare attenta, perché ha un calendario non semplice. Sarà un gioco psicologico fino alla fine. La direzione di gara non è stata positiva: per me c’erano entrambi i rigori».

JUVE RISCHIA DI PERDERE IL QUARTO POSTO – «Se sbaglia con la Fiorentina e non va in finale di Coppa Italia, rischia anche in campionato. Il calendario è tutto da valutare. Ogni partita è una trappola. C’è un finale tutto da scrivere».

NAPOLI – «Spalletti ha una rosa formidabile, che è in palla e che lo scorso anno fece una grande rimonta. Sono già 6 i punti in più dell’anno scorso. Spalletti ha ragione a dire che non gli ricapiterà un’occasione del genere, ma ci sono trappole. Se gioca come lo scorso anno nel finale, vince lo Scudetto».