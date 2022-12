Serie A, si pensa al challenge per il VAR

La Serie A sta pensando all’introduzione del challenge per il VAR. Tutti i dettagli sulla possibile rivoluzione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, la Lega Serie A starebbe pensando di introdurre il challenge per il VAR. Con questa modifica le squadre potrebbero richiedere una revisione dell’arbitro per determinati episodi, come già accade in altri sport come tennis e basket.

L’introduzione del VAR a chiamata è stato il principale oggetto di discussione nella riunione della commissione riforme tenutasi ieri. Il Presidente Lorenzo Casini sta illustrando la proposta a tutti i club di Serie A.