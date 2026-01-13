Connect with us

Serie A, ufficiali le designazioni per i 4 match da recuperare del 16° turno: l’elenco completo

3 ore ago

La Serie A si appresta a vivere quarantotto ore di fuoco, recuperando i tasselli mancanti di un mosaico rimasto incompleto a causa degli impegni in Supercoppa Italiana. Il programma dei recuperi della sedicesima giornata assume i contorni di un crocevia fondamentale per la lotta al tricolore, con le tre attuali pretendenti al titolo pronte a scendere in campo per ridisegnare la vetta della classifica.

Ad aprire le danze mercoledì sarà il Napoli guidato dal tecnico Antonio Conte. I Partenopei, reduci dai pareggi contro Hellas Verona e Inter, ospitano al Maradona il Parma con l’obbligo di ritrovare i tre punti. A dirigere la sfida delle 18:30 sarà l’arbitro Fabbri, coadiuvato al VAR da Gariglio. Poche ore più tardi, i riflettori si sposteranno su San Siro, dove l’Inter cercherà di rispondere ai rivali. I Nerazzurri, vice campioni d’Italia, attendono il Lecce nel match serale delle 20:45. La designazione per la gara della Beneamata è ricaduta su Maresca, con Maggioni in sala VAR a Lissone.

Il giovedì calcistico si aprirà alle 18:30 al Bentegodi, teatro della sfida tra l’Hellas Verona e il Bologna di Vincenzo Italiano, gara affidata all’esperienza di Mariani (Camplone al VAR). Il gran finale è previsto per le 20:45 allo Stadio Sinigaglia, dove andrà in scena l’affascinante derby lombardo tra i padroni di casa del Como e il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, a caccia di conferme per restare agganciata al treno di testa, sarà diretta da Guida, con il supporto di Doveri al monitor.

Ecco il riepilogo delle designazioni:

  • Napoli-Parma: Fabbri (VAR: Gariglio)
  • Inter-Lecce: Maresca (VAR: Maggioni)
  • Verona-Bologna: Mariani (VAR: Camplone)
  • Como-Milan: Guida (VAR: Doveri)
