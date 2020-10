Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole.

BENEVENTO – Le parole del presidente Vigorito a Ottopagine.it: «Siamo tornati a casa con un ko perché la mentalità della squadra non è ancora completata, con una serie di calciatori che hanno una autonomia limitata. I venti minuti finali sono stati causati proprio da questo strano campionato, condizionato da elementi che esulano dal calcio. Li recupereremo nel corso dell’anno. Il mio augurio è che la squadra possa esprimere quei valori che già sta dimostrando, ma che attualmente non sono sufficienti per affrontare le grandi. Siamo piccoli, ma cresceremo. Da buone Streghe proveremo a fare una sorpresa al Napoli. Siamo di fronte a una sfida impari, ma se ci arrendiamo già prima di scendere in campo non ne varrebbe la pena neanche iscriversi. Il nostro sogno è di fare una buona stagione. Oggi non si può rimproverare nulla a questi ragazzi»

BOLOGNA – Le parole di Mihajlovic e i convocati per la sfida alla Lazio.

CAGLIARI –

CROTONE – La squadra ha svolto una sessione nella tarda mattinata al centro sportivo “Antico Borgo”. Nel menu giornaliero, dopo l’attivazione, gli squali hanno svolto postazione tecnica, possessi e tattica: a chiudere, una partitella

FIORENTINA – Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Le sue parole.

GENOA – Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole.

HELLAS VERONA – Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Clicca qui le sue parole.

INTER – Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Clicca qui per le sue parole. Intanto Ashley Young è tornato negativo al Coronavirus.

JUVENTUS – Domenica, alle 20:45, la Juventus torna in campo all’Allianz Stadium e i bianconeri, questa mattina, al JTC, hanno continuato a lavorare in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Oggi seduta di allenamento con focus sulla tattica, con partitella finale. Intanto è terminato l’isolamento domiciliare dei bianconeri.

LAZIO – Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Le sue parole.

MILAN – Si tenterà un recupero in extremis di Hakan Calhangolu per provare a portarlo in panchina contro la Roma.

NAPOLI – Dopo la gara contro l’AZ Alkmaar, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domenica al “Vigorito” per la quinta giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio in Europa League hanno svolto lavoro in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito lavoro aerobico e seduta tecnica.

PARMA – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Mattia Sprocati. Allenamento differenziato e terapie per Maxime Busi e Valentin Mihaila. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi quest’oggi a Trigoria in vista del match di lunedì alle 20:45 contro il Milan. Non buone notizie arrivano da Chris Smalling, che ha svolto lavoro differenziato: la sua presenza resta in forte dubbio per la sfida di San Siro. Gianluca Mancini è risultato positivo al Coronavirus.

SAMPDORIA – Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole

SASSUOLO – Impegnati questa sera contro il Torino

SPEZIA – Antiviglia di allenamento per le Aquile, che sul terreno del ‘Comunale’ di Follo, continuano a preparare il match di domenica contro il Parma. La squadra di mister Italiano dopo il consueto riscaldamento, ha effettuato una serie di torelli ed esercitazioni tecnico – tattiche. A chiudere una partitella a campo ridotto. Qualche fastidio per Ismajli, che ha accusato un affaticamento muscolare, lasciando così momentaneamente il ritiro lericino. Buone notizie invece per Riccardo Marchizza, che è ufficialmente risultato negativo al termine della quarantena obbligatoria in seguito alla positività riscontrata il 12 ottobre scorso e che nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche di rito, seguite da una ripresa graduale monitorata per poter rientrare in gruppo. La rifinitura è fissata per domani pomeriggio a Follo, a seguire la partenza per Parma.

TORINO – Impegnati questa sera contro il Sassuolo

UDINESE – Le parole di Samir al Gazzettino: «Con questa rosa possiamo pensare a un buon posto in classifica. Non faccio proclami dicendo Europa League, ma dico che staremo sempre sul pezzo. Sono orgoglioso e fiero di far parte di questa squadra, convinto che possiamo fare una grande stagione. Sono a Udine da 5 anni e conosco l’ambiente più di tanti altri: faremo bene».»