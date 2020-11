Serie B LIVE: infortunio per Mancosu, le dure parole di Spinelli

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

LIVORNO – Le parole di Spinelli dopo il match contro l’Alessandria. Clicca qui per leggerle.

CREMONESE – Traballa la panchina di mister Bisoli, ma niente ribaltone. Almeno per ora. Dopo una notte di riflessioni, la Cremonese ha deciso di proseguire con il tecnico di Porretta Terme.

FROSINONE – Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Daniel Boloca. Il giovane classe ‘98, svincolato, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club giallazzuro fino al 2023

REGGINA – Reggina, confronto tra tecnico e squadra al Sant’Agata. Domani la ripresa, squadra e allenatore si guarderanno negli occhi per un confronto e cercheranno di individuare i mali del momento.

PESCARA – Le parole del presidente Sebastiani sulla cessione della società: «Mi viene da sorridere. Non ho mai nascosto di avere delle trattative in corso. Una è quella con il gruppo Pavanati. Tutti sanno quali sono le mie condizioni e sono molto chiare. Quando qualcuno di questi acquirenti si presenterà con le garanzie che ho chiesto, l’operazione si farà. Fino a quel momento ci sarà Sebastiani con questo gruppo di lavoro. Mi diverto a leggere e ascoltare tante voci e tanti nomi, ma chi tratta con me sa quali sono le condizioni: la prima è la serietà. Poi vengono le condizioni economiche e le garanzie. Chi potrà soddisfarle, prenderà il Pescara».

MONZA – Le parole di Berlusconi sui sogni di gloria del suo Monza. Clicca qui per leggerle.

LECCE –Marco Mancosu si è sottoposto questa mattina a radiografia, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato la frattura del quarto metacarpo della mano destra