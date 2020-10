Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dai tre gironi che compongono la Lega Pro: classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Serie C girone A

Pro Patria-Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1 (st 63′ Pecorini, 84′ Pennington)

Pontedera-Renate 0-1 (pt 4′ Kabashi)

Pro Vercelli-Lucchese 2-1 (pt 18′ Comi; st 62′ Rolando, 94′ Signori)

Como-Lecco 0-3 (pt 23′ Mangni, 29′ Capogna; st 51′ Capogna)

Carrarese-Piacenza 1-1 (pt 18′ Corbari; st 66′ Infantino)

Pergolettese-Grosseto 1-2 (pt 3′ Ferrari, 36′ Galligani; st 89′ Boccardi)

Albinoleffe-Giana Erminio lunedì 12 ottobre

Alessandria-Novara lunedì 12 ottobre

Classifica

Lecco 10

Renate 9

Grosseto 9

Carrarese 8

Pro Vercelli 7

Novara 6*

Juventus Under 23 6**

Pro Patri 6

Pontedera 6

Como 6*

Pergolettese 5

Alessandria 4*

Piacenza 4

Pro Sesto 4

Pistoiese 3

Livorno 2*

Albinoleffe 1*

Olbia 1

Lucchese 1

Giana 0*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Serie C girone B

Cesena – Feralpisalò 2-4 (pt 20′ Rizzo, 38′ Bortolussi; st 50′ Giani, 59′ Caturano, 88′ Scarsella, 90′ Gavioli)

Fermana – Padova 0-1 (pt 2′ Bifulco)

Legnago – Triestina 3-0 (pt 39′ Bulevardi; st 53′ Grandolfo, 62′ Rolfini)

Mantova – Perugia 5-1 (pt 1′ Cheddira, 7′ Zibert; st 58′ Zibert, 75′ Moscati, 77′ Ganz, 85′ Zappa)

Sudtirol – Gubbio 1-1 (pt 43′ Fischnaller; st 77′ Signorini)

AJ Fano – Sambenedettese 0-2 (pt 20′ D’Angelo, 37′ Terracino)

Arezzo – Virtus Verona 0-3 (pt 33′ Arma; st 59′ Arma, 93′ Carlevaris)

Imolese – Carpi 2-1 (pt 17′ Rondanini; st 60′ Giovannini, 72′ Pilati)

Modena – Ravenna 3-0 (pt 34′ Spagnoli; st 54′ Scappini, 65′ Castiglia)

Vis Pesaro – Matelica 2-1 (pt 37′ Moretti; st 66′ Lazzari, 79′ Pezzi)

Classifica

Modena 9

Feralpisalò 9

Südtirol 8

Legnago 8

Matelica 7

Padova 7

Carpi 7

Imolese 7

Sambenedettese 7

Virtus Verona 6

Mantova 6

Triestina 6

Vis Pesaro 4

Cesena 4

Perugia 4

Fano 3

Ravenna 3

Gubbio 2

Arezzo 1

Fermana 1

Serie C girone C

Juve Stabia – Virtus Francavilla 2-1 (st 51′ Ekuban, 80′ Garattoni, 93′ Romero)

Monopoli – Teramo 0-2 (pt 2′ Ilari, 19′ Pedro Costa Ferreira)

Palermo – Avellino 0-2 (pt 21′ D’Angelo; 57′ Fella)

Vibonese – Catanzaro 0-0

Viterbese – Bari 0-3 (pt 5′ Antenucci, 39′ Di Cesare, 45′ D’Ursi)

Casertana – Ternana 3-3 (pt 30′ Fedato, 38′ Matarese; st 48′ Faletti, 50′ Peralta, 84′ Furlan, 90′, Cuppone)

Paganese – Cavese 0-0

Bisceglie-Turris 0-1 (pt 41′ Giannone)

Foggia-Potenza 2-0 (pt 44′ Germinio; st 73′ Dell’Agnello)

Classifica

Bari 10

Turris 9*

Teramo 7*

Catanzaro 7

Ternana 6

Avellino 6**

Juve Stabia 6

Vibonese 5

Potenza 4*

Catania 3*

Foggia 3***

Monopoli 3*

Casertana 2**

Paganese 2

Cavese 1*

Francavilla 1

Palermo 1*

Viterbese 1***

Bisceglie 0

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno