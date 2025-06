Serie C, play-off: al Pescara il primo atto! Decisiva la rete di Letizia. Ternana in dieci dal primo tempo

Va al Pescara il primo atto della finale play-off, Ternana Pescara, che si giocata al Liberati di Terni.

Il successo degli abruzzesi, allenati da Silvio Baldini, passa tutto dai piedi di Gaetano Letizia, terzino destro o sinistro ai tempi del Benevento e del Carpi in Serie A, oggi in campo come centrale di difesa, che al 57′ ha lasciato il ruolo di difensore per inventarsi il gol dell’1-0 con cui si è conclusa la gara.

La Ternana, che nel corso del match ha provato a dire la sua per portare a casa almeno il pareggio, si è dovuta arrendere dopo essere rimasta in dieci uomini dal 12′ minuto per il rosso diretto a Vallocchia che ha inevitabilmente influenzato la partita.

A decidere quale sarà la squadra che andrà a completare la Serie B 2025-2026, sarà la sfida di ritorno del prossimo 7 giugno che si giocherà all’Adriatico di Pescara.