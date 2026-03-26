Serie C, Salernitana ci siamo quasi per il passaggio di proprietà! Firma imminente: la data per la cessione del club da parte di Iervolino

La Salernitana si avvicina a una svolta societaria che può segnare il futuro del club. Dopo mesi di contatti e trattative, il dialogo tra Danilo Iervolino, attuale proprietario granata, e Cristiano Rufini, imprenditore interessato all’acquisto, è entrato nella fase finale. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Gianluca Di Marzio, il preliminare è stato firmato e il closing viene indicato tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, anche se restano ancora alcuni passaggi formali da completare.

Attese anche le dimissioni del CdA

Entro martedì dovrebbero arrivare anche le dimissioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione, passaggio necessario per accompagnare il cambio di gestione. Non posso confermare che tutto sia già definitivo, perché alcune verifiche tecniche e societarie risultano ancora in corso, ma la direzione della trattativa appare ormai tracciata. L’obiettivo di Iervolino è lasciare il club con una prospettiva di continuità e stabilità.

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Cosmi e la squadra pensano ai playoff

Intanto, sul campo, la squadra di Serse Cosmi, allenatore della Salernitana, continua la corsa verso i playoff. I granata arrivano a questo passaggio societario in un momento positivo di risultati e vogliono proseguire il cammino già dalla sfida contro il Latina.