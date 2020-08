Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, parole sincere ma condite di molta attenzione ai particolari

MAI PENSATO – «Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso».