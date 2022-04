Shakhtar Donetsk, De Zerbi: «Squadra sfasciata. Non siamo eroi»

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk De Zerbi ha parlato della situazione della squadra ucraina

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di DAZN ha parlato della situazione della squadra ucraina che è tornata ad allenarsi in Turchia ma senza tanti elementi.

SQUADRA SFASCIATA – «Il campionato difficilmente ricomincerà. La cosa più difficile è che la squadra si è sfasciata, i brasiliani sono in altre squadre. È arrivato solo Marlon, e poi Salomon, israeliano. Gli altri si sono trovati un’altra squadra, il resto cerco di portarlo in giro con orgoglio. Giochiamo a calcio per una giusta causa, anche se non è facile».

FUTURO – «Continuare o tornare a casa? Continuare perché era la cosa giusta, non credo che abbiamo fatto gli eroi o stiamo facendo qualcosa di più».